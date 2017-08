Archeologové jdou do polí. Příprava stavby dálnice D35 začíná na druhý pokus

Zahájení stavby obou úseků se plánuje na říjen 2017, uvedení do provozu na únor 2021. V té době už by se měla podle předpokladů stavět také navazující část k Vysokému Mýtu. Dokončení celé D35 od hradecké D11 až do Mohelnice, tedy druhého dálničního propojení Čech a Moravy, očekává ŘSD v roce 2025.