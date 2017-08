Staré ruské eskalátory mají z Anděla zmizet. Rekonstrukce ve stanici metra uzavře jeden z východů

Rekonstrukce stanice metra B Anděl by měla začít 18. září. Cestující při ní budou moci využít pouze přístup od autobusového nádraží Na Knížecí a výtahy. Pražský dopravní podnik nechá ve výstupu k Andělu vymontovat původní ruské eskalátory a nahradí je novými. Budou také odstraněny průsaky vody do tunelu schodů. Novinářům to při prohlídce v noci na středu řekli zástupci dopravního podniku.