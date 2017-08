Čunek chtěl, aby kvůli moru prasat trval stav nebezpečí. Zbytečné, vzkázal Chovanec

Petr Majer z tiskového oddělení SV uvedl, že krajská veterinární správa dnes pro Zlínský kraj vydá rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních, které zajistí pokračování opatření vydaných Zlínským krajem v souvislosti se stavem nebezpečí. „Kontinuálně tak bude platit zákaz vstupu veřejnosti do lesů v rizikové oblasti a dojde k zachování elektrických ohradníků a obměně pachových ohradníků,“ řekl Majer.

Hejtman Čunek uvedl, že vládu o prodloužení stavu nebezpečí požádal, ta ale nerozhodla. Čunek proto chce, aby veterinární správa dál udržela v platnosti opatření proti prasečímu moru, jako jsou například zákaz vstupu do lesů a polí v oblasti nákazy a zachování pachových a elektrických ohradníků kolem ní.

Podle Čunka by měli veterináři během jednoho až dvou týdnů povolit posečení 115,5 hektaru plodin v ohnisku nákazy, takzvané červené zóně. Zemědělci je nesměli sklidit, aby měla divoká prasata dostatek potravy a nepřecházela jinam. Posečení plodin v příštích týdnech považuje hejtman za nutné. „Prasata by měla tendenci proniknout zvnějšku za potravou do oblasti nákazy,“ uvedl Čunek.

Tento týden chce hejtmanství dokončit distribuci osmi klecí mezi myslivecká sdružení v ohnisku nákazy. Myslivci do nich budou prasata odchytávat. Odstřel černé zvěře je v červené zóně nadále zakázaný. Počet divočáků v této oblasti se podle hejtmana pohybuje kolem 150.

„Pokud se do měsíce nepodaří zlikvidovat prasata v červené zóně, uvažujeme od října o nasazení zkušených lovců, kteří by je mohli začít střílet. Byli bychom rádi, aby do poloviny října v kontaminované zóně nezůstalo ani jedno prase,“ dodal Čunek.

Ministr Milan Chovanec včera uvedl, že prodloužení stavu nebezpečí není potřebné. Ministerstvo vnitra posoudilo jak Čunkovu žádost, tak i dílčí podklady od ministerstva zemědělství. Chovanec však uvedl, že opatření k odvrácení bezprostředního ohrožení už byla učiněna.

Pro prodloužení stavu nebezpečí podle něj nejsou naplněny podmínky krizového zákona. Mimořádná opatření jsou na jeho základě přijímána ve chvíli, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí.

„Nastalá situace ve Zlínském kraji, související s výskytem afrického moru prasat, vyžaduje dlouhodobé řešení a nelze předpokládat, že by byla vyřešena v průběhu dalšího měsíce. Prodlužování krizového stavu, který je bezodkladným opatřením sloužícím k řešení bezprostředního ohrožení výše uvedených chráněných zájmů, tedy není vhodným nástrojem ke zvládnutí situace,“ uvedl Chovanec v dopise premiéru Sobotkovi.