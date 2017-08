Praha vymýšlí, jak zlidštit magistrálu. Aut neubude, objeví se víc laviček a přechodů

„Magistrála je dnes především bariérou, která od sebe odděluje jednotlivé části města. Lidé, kteří nejedou autem, se jí snaží vyhnout. To chceme změnit. Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce,“ přiblížila změny náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice).

Zatím ale nemusí řidiči panikařit z případného omezování dopravy. „V tuto chvíli se nemusí bát žádných radikálních změn, které by snížily propustnost magistrály. Změny máme rozfázované od okamžitých úprav po změny v řádu desítek let. Teď zkusíme rozběhnout drobná opatření, jako nové přechody nebo navigační systém, a uvidíme, jak se osvědčí,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.