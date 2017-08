Ministr vnitra zamítl prodloužení stavu nebezpečí na Zlínsku

„Nastalá situace ve Zlínském kraji, související s výskytem afrického moru prasat, vyžaduje dlouhodobé řešení a nelze předpokládat, že by byla vyřešena v průběhu dalšího měsíce. Prodlužování krizového stavu, který je bezodkladným opatřením sloužícím k řešení bezprostředního ohrožení výše uvedených chráněných zájmů, tedy není vhodným nástrojem ke zvládnutí situace,“ uvedl Chovanec v dopise Sobotkovi.

Podle Čunka by však o prodloužení stavu nebezpečí měla ze zákona rozhodovat vláda, které ministerstvo vnitra dává pouze doporučení. „Vláda si ale dnes vzala volno, takže ve věci nerozhodla. To znamená, že stav nebezpečí zítra (v úterý) o půlnoci skončí. Odpovědnost pak musí převzít Státní veterinární správa,“ kometuje to Čunek.

Stav nebezpečí vyhlásil zlínský hejtman na katastrálním území obcí Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovice, Veselá, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

Mimořádný stav měl umožnit zamořené území lépe chránit a zabránit tomu, aby se nakažení divočáci dostali mimo ohnisko nákazy. Zároveň měl divokým prasatům z okolí zabránit vstupu do zasažené oblasti.