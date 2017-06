Likvidační a záchranné práce ve Vrběticích potrvají nejméně do poloviny příštího roku

Likvidační a záchranné práce v areálu ve Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, potrvají do poloviny příštího roku. A to pokud práce policie a hasičů nezkomplikuje počasí. Majitelé pozemků v okolí mají stále zakázaný přístup. Do areálu se ještě nedostali ani soudní znalci.