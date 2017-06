Takzvaná Doněcká lidová republika už nemá v Ostravě své zastoupení. Soud ho zrušil

Představitelé těchto samozvaných republik tehdy zveřejnili svůj návrh změn ukrajinské ústavy, který předpokládá rozsáhlou autonomii povstaleckých zón v Doněcké a Luhanské oblasti. Označoval je ale za nedílnou součást ukrajinského území.

Loni v Česku otevřeli zastoupení Kurdové

Není to poprvé, co v Česku otevřel své zastoupení „neexistující“ stát. Loni v dubnu se o to pokusili syrští Kurdové, konkrétně milice YPG a také ženské jednotky YPJ. V případě Kurdů se ale mluvilo o neoficiálním zastoupení a Šeruan Hassan používal titul „vedoucí kanceláře kurdských milicí YPG“, nikoliv konzul.

Stejně jako v případě Doněcké republiky totiž Česko oficiálně neuznává existenci takzvaného syrského Kurdistánu jako nezávislé či autonomní státní entity.