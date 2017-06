Radní schválili změny v pražské MHD: Platby kartou nebo v e-shopu a také konec validátorů

Od příštího roku bude možné platit za jednotlivé jízdenky i předplatné kupony prostřednictvím e-shopu nebo mobilní aplikace. Lidé si také do systému mohou zaregistrovat svou platební kartu – a s ní se pak budou prokazovat stejně jako s opencard nebo lítačkou. Stejně tak bude možné nahrát do systému IN kartu Českých drah.

„Dobití Lítačky bude například možné na webu nebo v aplikaci, a to bez nutnosti kupon následně nahrávat ve validátoru,“ dodává primátorka Krnáčová.

Projekt připravila městská firma Operátor ICT. Podle harmonogramu má ostrý provoz e-shopu odstartovat na konci března příštího roku. Mobilní aplikaci pak chce Operátor ICT testovat od května a naostro spustit v srpnu. Systém ale počítá se zachováním stávajících možností nákupu jízdného včetně klasických papírových kuponů a jízdenek či platby přes SMS.