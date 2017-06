Místo nepřizpůsobivých studenti. Ostravská kolonie Červený kříž se má výrazně proměnit

V současnosti majitel provádí první etapu proměny kolonie. Dokončil základní opravy v 74 z celkem 175 bytů. Jde o ty, kde žijí trvalí nájemníci.

„A momentálně startuje kompletní rekonstrukci domů v ulici Hany Kvapilové. Právě tam by se v budoucnu mohli nastěhovat studenti,“ sdělila redaktorka České televize Markéta Radová.

Podle vlastníka je soužití studentů s trvalými nájemníky, mezi nimiž jsou i nepřizpůsobiví obyvatelé, možné. A to například i proto, že studentské bydlení vznikne na okraji kolonie – a je zčásti oddělené od zbytku lokality. Podobný systém zkoušejí i v nedaleké Karviné.

Za domy zaplatil 38 milionů korun

Slovenský podnikatel Jozef Bardík koupil 24 dvoupodlažních bytových domů před dvěma lety od městského obvodu. Zaplatil za ně 38 milionů. Do první etapy přestavby kolonie plánuje investovat až 40 milionů korun.

„I z materiálů, které nám zaslal, vyplývá jednoznačně, že to není člověk, který by neměl k dispozici dostatečný kapitál, protože v podstatě podniká po celém světě. Viděli jsme i jeho daňové přiznání a není to člověk, který by měl problém to koupit a zrenovovat,“ řekl tehdy ČTK místostarosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí).