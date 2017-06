Starosta Mělníka v opilosti boural, jeho rezignaci ale zastupitelé odmítli

Mikeš je obviněný za ohrožení pod vlivem alkoholu, řídil auto s více než jedním promile alkoholu v krvi. Hrozí mu až tři roky vězení. Pod vlivem alkoholu několikrát havaroval, ke svému činu se přiznal a sám ho veřejně oznámil.

„Udělal jsem něco, co nejenže jsem v životě neudělal, ale něco, co mě možná do konce mého života zásadním způsobem ovlivnilo,“ řekl starosta. Nejdříve uvažoval o rezignaci, ale na popud některých zastupitelů nakonec nechal rozhodnout ty, kteří ho do funkce zvolili.

Pro některé zastupitelé je jeho chování neslučitelné s funkcí starosty, na dnešním jednání postup starosty kritizoval například Rudolf Fidler (KSČM). Někteří lidé naopak přišli starostu podpořit a ocenili, že se ke svému činu postavil přímo.

Starosta v květnu naboural lavičku, zaparkované vozidlo a při parkování u městského úřadu narazil do budovy. Za svoje jednání se veřejně omluvil a přislíbil, že zaplatí škodu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz.