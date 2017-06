Povodí Moravy rekonstruuje přehradu Opatovice. Její hladina klesla o dvanáct metrů

Poprvé za pětačtyřicet let její existence se Povodí Moravy pustilo do rekonstrukce vodní nádrže Opatovice. Její stav už neodpovídal nejmodernějším bezpečnostním předpisům. Do oprav státní podnik investuje téměř osmdesát milionů. Přehrada zásobuje pitnou vodou obyvatele Vyškova, Bučovic a okolí, ti by ale omezení na přehradě poznat neměli.