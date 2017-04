Výslech dvou svědkyň na utajeném místě. U ostravského soudu se zpovídá i lobbista Dědic

Ten měl podle žalobce společně s dalšími sedmi obžalovanými zmanipulovat tří veřejné zakázky Dopravního podniku Ostrava a stejný počet zakázek ostravské městské nemocnice. Lobbista měl za to podle státního zástupce dostat na úplatcích třicet milionů korun.

Podle nejnovějšího obvinění policie se 80 % z vložených peněz vracelo klientům včetně Dědice. A to obě dvě potvrdily i u středečního výslechu soudu. Dědic po jeho skončení České televizi řekl, že odmítá, že by se podílel na jakýchkoliv nezákonostech.

První obvinění přišla předloni

V souvislosti s kauzou Dědic policie už jednou několik lidí za daňové trestné činy obvinila. Bylo to v září 2015. Dva lidé a jedna firma byli obviněni nově, dalším dvěma osobám a jedné firmě státní zástupce stávající obvinění rozšířil. Jednalo se především o reklamní agenturu, její majitele. Podle kriminalistů pomáhali dalším společnostem nezákonně snižovat daňový základ.

Nejvyšší státní zastupitelství ale nakonec tento krok na základě podané stížnosti zrušilo. Státní zástupce tehdy dospěl k závěru, že usnesení o zahájení trestního stíhání je nezákonné a předčasné, současná důkazní situace neumožňuje zahájení trestního stíhání.

V aktuální korupční aféře, kterou soud dlouhodobě řeší, je obžalováno osm lidí a čtyři firmy. Souvisí to s veřejnými zakázkami ostravského dopravního podniku a městské nemocnice. Dědic podle obžaloby zakázky ovlivňoval - s ním spojená společnost zajišťovala firmám vítězství v tendrech a dostávala za to úplatky. Podle policie to firma kryla poradenskou činností.

Dědicovi hrozí až 12 let vězení, ostatním obžalovaným tresty v rozmezí dva roky až osm let. Podle dostupných informací měl Dědic zřejmě úzkou vazbu nejen na ředitele městských společností, ale i na regionální politiky, například bývalého hejtmana Miroslava Nováka (ČSSD).