Most znásobí kontroly v problematických čtvrtích, chce zjednat klid

video Reportáž: Most znásobí kontroly v problematických čtvrtích

Podle loňské zprávy Agentury pro sociální začleňování patří mezi problematické části Mostu krom známého Chanova sídliště na Liščím vrchu v jižní části města přezdívané „Sedmistovky“ a pás činžovních domů podél třídy Budovatelů známý jako „Stovky“.

Právě od zdejších starousedlíků slýchala mostecká radnice stížnosti několikrát, poslední petici s pětistovkou podpisů obdržela v loňském roce; domy na hlavní mostecké tepně totiž patří mezi místa, kde se kumulují lidé v sociální tísni, a to mnohdy bez nahlášení pobytu a příspěvků do společného domovního fondu.

Společenství vlastníků: Koupě bytů litujeme

„V noci voláte policii, že se perou a všechno rozbíjejí. Je to šílený. Každý normální člověk odsud utíká,“ říká jedna ze zdejších nájemnic Lenka Kotýnková. „Před pěti lety jsme tyto byty koupili do osobního vlastnictví a dnes toho litujeme,“ doplňuje zástupce společenství vlastníků Petr Fiala.

Radnice proto už v loňském roce ve spolupráci s policií a úřadem práce zahájila mapování; kontrolní týmy chtějí od neukázněných obyvatel vidět občanský průkaz a nájemní smlouvu. Město tak chce zvýšit legální tlak na lidi, kteří nedodržují zákony a vyhlášky města. „Řada lokalit je v určitých oblastech klidnější, chování lidí, kteří narušují soužití, se tak často neopakuje,“ popisuje důsledek prováděných kontrol mostecký mluvčí Petr Baraňák.

V letošním roce by kroky strážníků a sociálních pracovníků měly do neklidných lokalit Mostu směřovat ještě častěji. Město je chce kontrolovat minimálně dvakrát do měsíce, přednostně ty domy a místa, odkud uslyší stížnosti místních.