Španěl si v Hradci Králové vymohl střídavou péči – a odvezl dceru za hranice

Spor mezi exmanžely se vleče už řadu let a podnikatel Antoni Miquel z katalánské Tarragony před hradeckou justicí stál už kvůli neplacení alimentů. Souběžně s tím se na exmanželce Monice Catalá, hradecké učitelce cizích jazyků, domáhal střídavé péče. Součástí jeho snah byl před třemi lety i tichý protest, kdy tři hodiny denně stával před hradeckým soudem.

České soudy Miquelovi uvěřily, že dceru neodveze do Španělska, a vyhověly mu. Jenže španělský otec v současnosti desetileté děvče odvezl do rodné země a tvrdí, že dítě se do východních Čech už vrátit nechce.

„Pro mě je to samozřejmě únos,“ říká matka Monika Catalá. „Jedná se o jednoznačné porušení rozsudku soudu České republiky, který rozhodl o střídavé péči, o střídání po týdnu.“

Kraj nabízí matce podporu

Catalá tak po letech opisuje postup svého exmanžela, a je to ona, kdo před hradeckým soudem protestuje za svá práva. „Dnes tady stojím já, jako zoufalá matka, jejíž dcera je protiprávně už osm měsíců zadržována na území cizího státu,“ říká.

O případ, o kterém jako o „únosu dítěte“ mluvila i soudkyně, se zajímá krajský úřad. „Oslovil jsem maminku a domluvili jsme se, že dá na krajský úřad podnět, abychom mohli prověřit, zda bylo učiněno vše pro to, aby jí nebylo bráněno v kontaktu s dítětem,“ uvedl lidovecký náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner.

Ve čtvrtek odlétá Monika Catalá do Španělska. Tamní úřady ji chtějí vyslechnout v řízení o případném návratu dítěte do Česka. „Pokud chce rodič dítě získat, musí být rozsudek uznaný státem, kde se dítě nachází – zde se rodič musí snažit o výkon rozhodnutí,“ doplňuje advokátka Gabriela Vilímková.