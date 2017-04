Intergalaktický filmový festival startuje. Na AFO se přihlásilo rekordních 3000 filmů

Zástupci festivalu všem návštěvníkům z důvodu velkého zájmu o akci doporučují, aby neváhali s akreditací na vybraný program. Všechny projekce jsou zdarma. Nejlepší z nich se budou prezentovat ve třech soutěžních sekcích.

Do užšího soutěžního výběru dramaturgové festivalu nakonec vybrali z rekordního počtu 3000 přihlášených snímků 52 filmů. Dvě desítky z nich půjdou do mezinárodní soutěže, 16 do nově založené česko-slovenské soutěže a 16 do soutěže krátkých filmů.

„Hodně lidí si myslí, že témata, kterým se festival hodlá věnovat, jako jsou životní prostředí, umělá inteligence, robotika či globální oteplování, jsou věcí budoucnosti a problémem dalších generací. Není tomu tak. Budoucnost je teď a jedině my jsme ti hlavní aktéři, my všichni musíme zasáhnout,“ vysvětlil poslání a filozofii nadcházejícího ročníku programový ředitel Jakub Ráliš, podle něhož žijeme v nejúžasnější, ale také nejnebezpečnější době v dějinách našeho druhu.