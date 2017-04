Za nelegální prodej pilulek si koupili auto. Teď jim hrozí 12 let vězení

Z prodeje prášků, které předepisovala lékařka, a vydávali dva lékárníci, si měli za tři roky vydělat na milion korun. Za ně si stačili vybavit byt i pořídit nový automobil. „ Oba podle svých slov netušili, že za nelegální prodej léků jim hrozí stejný trest jako by prodávali heroin nebo pervitin,“ dodal Jiří Loučka.

Pavla Černá své počínání totiž označila za přešlap. „Netušila jsem, že to je na stejné úrovni jako obchod s tvrdými drogami,“ řekla. Uvedla také, že druhovi jen vypomáhala. „Partner nakupoval léky a vyřizoval komunikaci se zákazníky,“ dodala.

Jiří Kusý její verzi potvrdil. „To, co je v obžalobě, to je pravda. Veškerou činnost jsem dělal sám. Družka mi jen občas pomáhala,“ řekl. I on tvrdí, že si nebyl vědom závažnosti svého jednání. „Léky se takto na internetu prodávají ve velkém už řadu let. Nikdo s tím nic nedělal,“ hájil se.

Podle obžaloby se pár věnoval i nelegálnímu dovozu a prodeji nekolkovaných cigaret. Podle státního zástupce šlo nejméně o 200 kartonů. Z jejich prodeje obžalovaní neuhradili spotřební daň, čím státu způsobili škodu kolem 90 000 korun.

Psychofarmaka a léky na hubnutí zájemcům většinou posílali na dobírku poštou. Jedna jejich klientka se předávkovala a dodnes se léčí v psychiatrické léčebně. Podle mluvčí Krajského soudu Ostrava Lucii Olšarové jim za prodej léčiv hrozí trest odnětí svobody na 8 až 12 let.

Před soudem jsou další podobné kauzy

Krajský soud řeší také podobnou kauzu třiačtyřicetiletého Vlastimila Hýžy, který měl s léky nelegálně obchodoval v letech 2014 až 2016. Celkem takto podle žalobců prodal 74 000 tablet na spaní v hodnotě přesahující 1,6 milionu korun. Dalších víc než 1500 tablet u něj policie našla.

„Souzen bude za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ve vězení může strávit až 12 let,“ uvedla již dříve Lucie Olšarová. Podle obžaloby léky získával pomocí padělaných lékařských receptů. Pak je přes internet dál nabízel k prodeji.

Ve další kauze, kterou se stejný soud zabývá od roku 2012, je společně s Hýžou obžalován bývalý lékař ostravské věznice Heřmanice Strapina. Ten svému komplici podle obžaloby prodával léky se ziskem. Hýža je pak dále nabízel přes internet a utržil za ně více než 5,6 milionu korun.

Šlo o různé druhy medikamentů, například léky tlumící chuť k jídlu - Adipex, antidepresiva a léky tlumící úzkost, jako jsou Neurol, Lexaurin nebo Xanax. Podle obžaloby se jeden z odběratelů nelegálně prodávaných tablet stal na těchto lécích závislý.