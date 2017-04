Ostravští vědci vyrábějí nejpevnější slitinu titanu na světě. Stane se součástí lidského těla

Partneři z USA právě takový materiál pravděpodobně už v řádech měsíců využijí pro zlepšení vlastností zubních implantátů, například k upevnění korunek do čelistí. Produkt mají dodávat i na celosvětový trh.

Výsledky ostravského univerzitního týmu v oblasti výzkumu biokompatibilních materiálů zaujaly i redakci prestižního vědeckého časopisu Progress in Materials Science. V jeho červencovém čísle tak vyjde text informující o úspěchu českých vědců.

„Časopis má Impact Factor 31 (průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu, pozn. red.), přičemž u nejprestižnějších odborných titulů světa se pohybuje mezi 30 a 40. Pro fakultu je to velká čest. Za více jak stoletou historii časopisu je to teprve po šesté, co v něm publikují čeští vědci, a poprvé se v něm představují akademici z Technické univerzity Ostrava,“ doplnila proděkanka FMMI Adéla Macháčková.

VŠB-TUO poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách. Univerzita realizuje nebo se podílí na řadě projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje s domácími i zahraničními univerzitami a se soukromým sektorem.