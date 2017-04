Otazníky nad rezidentním parkováním v Brně. Lidem se novinka nelíbí

Zavedení rezidentního parkování je v Brně velice třaskavé téma. Na jedné straně je dlouhodobá snaha města regulovat parkování, která sahá hluboko před rok 2014, od kdy vede Brno současná koalice. Na druhé straně je odpor lidí, kterým se nelíbí to, že ani po zavedení nového systému nebudou mít jistotu parkovacího místa, přestože budou muset zaplatit, pokud budou chtít legálně na ulici odstavit své auto.

Odpůrci vidí v systému řadu nedostatků

Dotazy vyvstávají nad řadou situací, které můžou v praxi nastat. Například jestli mohou získat kartu rezidenta i ti, co bydlí v Brně v nájmu. „Pokud někde člověk bydlí, tak nerozumím tomu, proč by tam to trvalé bydliště nechtěl mít, když tam bude chtít parkovat svým autem,“ říká náměstek primátora města Brna Matěj Hollan (Žít Brno).

Odpůrci nového systému mají ale strach, že v tom případě se budou lidé přihlašovat k trvalému pobytu tam, kde budou chtít parkovat. „Na Husově 5, kde je magistrát, mají tisíce lidí trvalý pobyt. To znamená tisíce lidí, co mají úřední adresu, budou oprávnění tam parkovat, i když tam nebydlí,“ poznamenává Jan Mandát ze sdružení Brno autem.

Lidé se také ptají, jestli za parkovné při víkendové návštěvě příbuzných v Brně budou muset platit stovky až tisíce korun. „Každý rezident, i ten, který nevlastní auto, si bude moci předplatit určitý počet hodin za velmi vstřícnou cenu, my nyní navrhujeme za 210 korun 30 hodin tak, aby za tou babičkou tam šlo dojet,“ odpovídá na často kladený dotaz náměstek primátora Matěj Hollan.

Podle odpůrců další důkaz toho, že je systém příliš složitý. Navíc podle nich parkovací místa naopak ubydou. „Tím, že se namalují místa jen tam, kde je možné legálně stát, zanikne spousta takových těch pololegálních parkovacích míst, která se tolerují,“ oponuje Jan Mandát.