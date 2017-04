Silničáři ustoupili zemědělcům, průzkum v trase D35 začne až po sklizni

Archeologický výzkum začal s předstihem už před dvěma týdny a to zemědělcům vadilo. Na polích totiž mají vyseté obilniny, řepku i hrách. Na pěstování pobírají dotace a pokud by stavbaři pole zabrali, zemědělci by o peníze přišli.

Spor řešila i policie. Ředitelství silnic a dálnic se nakonec s farmáři domluvilo a těžkou techniku z polí stáhlo. Zemědělci na oplátku přislíbili, že tam, kde to bude možné, uvolní pole už 1. září.