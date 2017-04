Jihočeskou hejtmankou má být Stráská z ČSSD, shodla se nová koalice

Narodila se 21. června 1952, vystudovala obor český jazyk-dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Do roku 1998 pracovala jako učitelka a později zástupkyně základní školy v Milevsku.

V komunálních volbách poprvé kandidovala v roce 1994 jako bezpartijní za ČSSD. Do zastupitelstva Milevska se dostala až o čtyři roky později, kdy zároveň usedla do křesla starostky. V čele města stála v letech 1998–2006, v zastupitelstvu zasedala až do roku 2014, kdy již nekandidovala.

Od roku 2000 je zastupitelkou Jihočeského kraje, od roku 2008 až dosud náměstkyní hejtmana. Na starost měla oblast sociální, zdravotní a národnostních menšin, byla i předsedkyní dozorčí rady Jihočeských nemocnic (2009–2016) a členkou dozorčí rady Nemocnice Dačice.

V kauze kolem předsedy představenstva Jihočeských nemocnic Martina Bláhy, který ve funkci pobíral vysoké odměny a stavěl pro končícího hejtmana chalupu u Lipna, se za odměňování postavila. „Managementy nemocnic odpovídají za obrat zhruba 7,2 miliardy korun, ručí vlastním majetkem za svá rozhodnutí. Tomu je úměrné i jejich odměňování,“ řekla Stráská koncem března po vypuknutí aféry.