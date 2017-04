Olomoucký exhejtman opustil ANO. Kraj v čele s jeho nástupcem už představil program investic

Hlavními body programového prohlášení jsou vyrovnané hospodaření, investice do opravy krajských silnic, podpora venkova či obnova vozového parku zdravotnické záchranné služby. Olomoucký kraj po loňských volbách ho vede vítězné ANO s ČSSD a ODS.

Podle jeho náměstka Jiřího Zemánka (ČSSD) chce kraj v následujících čtyřech letech co nejvíce čerpat dotace z fondů EU i státního rozpočtu, aby mohl uvést v život plánované investice například do dopravní infrastruktury či vybavení záchranné služby. „Případné přebytky rozpočtu budeme směřovat do těchto oblastí,“ uvedl Zemánek.

Hejtmanství chce investovat také do obnovy krajských zdravotnických a sociálních zařízení či do nových sportovišť. Mezi plánované investice patří nové plicní oddělení v Odborném léčebném ústavu v Pasece či nový objekt pro péči rodinného typu v Dětském centru Ostrůvek. V léčebných ústavech v Pasece a Moravském Berouně chce kraj pode hejtmanova náměstka Dalibora Horáka (ODS) upravit parkové plochy.

Kraj zajímají i turisté

Hejtmanství hodlá také podporovat cestovní ruch, lázeňství a další služby, které pomáhají vytvářet pracovní místa v regionech bez větších průmyslových firem. Hejtmanství se zaměří i na podporu učňovských oborů zakončených maturitou a také na obory potravinářského průmyslu.

Programové prohlášení krajské rady bylo zveřejněno s půlročním odstupem od podpisu koaliční smlouvy. Zástupci ANO, ČSSD, ODS na začátku letošního roku několik týdnů řešili obsazení funkce hejtmana. Loni na podzim jím byl zvolen Oto Košta (ANO), kterého ale v únoru nespokojení spolustraníci vyzvali k rezignaci. Košta jejich výzvu odmítl a zastupitelstvo ho odvolalo na konci února. Novým hejtmanem byl poté zvolen Okleštěk.