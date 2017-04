Výluka na Palmovce ochromila tramvaje na severovýchodě Prahy

/*json*/{"map":{"lat":50.11198949561044,"lng":14.465427231550176,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.103525332888665,"lng":14.47329506278038,"type":"1","description":"křižovatka Palmovka"},{"lat":50.10334641351566,"lng":14.458721280097961,"type":"1","description":"Dělnická – Palmovka: výluka od 22. do 26. 4."},{"lat":50.113777672734926,"lng":14.476026892662048,"type":"1","description":"Palmovka – Ke Stírce: výluka od 22. do 23. 4."}],"polylines":[{"path":[{"lat":50.103527053264024,"lng":14.473297744989395},{"lat":50.103487484615506,"lng":14.468779563903809},{"lat":50.103308565101095,"lng":14.455969333648682},{"lat":50.10312964491842,"lng":14.443330764770508}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.103527053264024,"lng":14.473301768302917},{"lat":50.10470377552349,"lng":14.47309523820877},{"lat":50.10663223004932,"lng":14.472631216049194},{"lat":50.10795337441506,"lng":14.472191333770752},{"lat":50.109281363012805,"lng":14.472384452819824},{"lat":50.11003135066495,"lng":14.472202062606812},{"lat":50.1105061074198,"lng":14.472373723983765},{"lat":50.11117351113076,"lng":14.473800659179688},{"lat":50.111861546456254,"lng":14.475034475326538},{"lat":50.11252893127683,"lng":14.475892782211304},{"lat":50.113437110112294,"lng":14.47624683380127},{"lat":50.11395999314349,"lng":14.475914239883423},{"lat":50.11431775192759,"lng":14.475195407867432},{"lat":50.11449663031724,"lng":14.474326372146606},{"lat":50.11427647220431,"lng":14.472877979278564},{"lat":50.1140563130791,"lng":14.471697807312012},{"lat":50.114159512795055,"lng":14.470839500427246},{"lat":50.11466862813866,"lng":14.4700026512146},{"lat":50.11584507667116,"lng":14.468307495117188},{"lat":50.116367933407254,"lng":14.467642307281494},{"lat":50.11785391611455,"lng":14.466944932937622},{"lat":50.118541855452996,"lng":14.466108083724976},{"lat":50.119023407108244,"lng":14.464788436889648},{"lat":50.11924354339453,"lng":14.463629722595215},{"lat":50.119745725509176,"lng":14.459853172302246},{"lat":50.11993834190881,"lng":14.459048509597778},{"lat":50.12050242833531,"lng":14.45777177810669},{"lat":50.121045871167155,"lng":14.456473588943481},{"lat":50.121252240246584,"lng":14.456033706665039},{"lat":50.1214689268225,"lng":14.455652832984924},{"lat":50.12162370234766,"lng":14.455422163009644},{"lat":50.12176128017211,"lng":14.455304145812988}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Libeňský most dlouho čekal na rozhodnutí, zda vůbec zůstane stát, a když je nyní jasné, že zůstane, čeká dále na tolik potřebnou rekonstrukci. Město o jejím termínu ale ještě nerozhodlo, a tak jeho Technická správa komunikací chce zjistit, zda most do opravy vůbec vydrží. „Budeme pomocí dynamické zkoušky měřit kvalitu nejenom oblouků, ale i betonu a dalších částí,“ shrnula mluvčí TSK Barbora Lišková.

Měření proběhne pouze v noci od pondělí do středy, kdy bude most zcela uzavřen, současně chce pražský dopravní podnik opravit tramvajovou trať na něm, a tak bude výluka tramvají celodenní. Pro cestující se ale se zahájením této výluky mnoho nezmění. Linky 1, 6, 14, 25 a noční 54, které po Libeňském mostě obvykle jezdí, mají výluku již od sobotního rána. V rámci opravy tratí v oblasti mezi Balabenkou a Palmovkou se dělníci posunuli i na samotnou křižovatku Palmovka, která je ale klíčová nejenom pro trať přes Libeňský most do Holešovic, ale i pro trať, která vede ulicí Zenklova z Palmovky na Stírku.

Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková uvedla, že výluka potrvá do nedělní půlnoci. Celkem ovlivňuje provoz devíti denních a tří nočních tramvajových linek.