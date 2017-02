Brno může zůstat bez územního plánu. Starý je nevyhovující a nový město vypracovat nestíhá

Územní plán je zjednodušeně řečeno obrovský soubor tisíců map a dokumentů, které podrobně upravují, co a kde se v Brně může stavět a za jakých podmínek. Brněnský územní dokument je na pokraji životnosti. Za tři roky přestane platit. Město stále neví, zda situaci stihne napravit.

Náměstek primátora Martin Ander prosazuje vytvoření nového dokumentu. Místo toho, který začali vytvářet už jeho předchůdci. „V tuhle chvíli to skutečně nelze komentovat, protože máme v plánu debaty s odborníky, budeme se zabývat právními posudky,“ říká náměstek primátora města Brna Martin Ander (SZ).

Pro Brňany nepřehledná situace. Pro starosty městských částí nejistota. Nevědí, co se v jejich čtvrtích bude moci budovat za pár let. Bez územního plánu by se například zeleň mezi paneláky v Líšni mohla změnit ve staveniště. O budoucnosti území by rozhodovali jen úředníci. „Bohužel je to příliš velká zodpovědnost, a máme obavy, že stavební úřady nebudou brát ohled na samosprávu,“ obává se starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan (ČSSD).

Aktualizace územního plánu je neplatná

Minulé vedení města územní plán aktualizovalo v roce 2014. Aktualizovaný dokument byl ale kritizovaný různými sdruženími. V roce 2015 byl soudně zrušen. „My jsme dokument úspěšně aktualizovali. Za soudní napadení nemůžeme,“ říká člen bývalého vedení města a předseda Brno+ Robert Kotzian (ODS). Ten kritizuje náměstka Martina Andera za průtahy kolem nového územního plánu. V minulosti ho dokonce vyzval kvůli tomu k rezignaci. „ Nechává zpracovávat například vizi prostorového rozvoje města. To je zbytečné,“ říká Robert Kotzian.