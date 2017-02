Hejtmanka se dohodla s Ťokem, že D6 u Sokolova bude bez poplatku. Podle opozice pomohlo její členství v ANO

Vildumetzová jednala s Ťokem v pátek. O víkendu pak vydala tiskovou zprávu, že část dálnice u Sokolova, kterou je možné považovat za obchvat města, vyjme ministerstvo ze seznamu placených úseků. Mělo by jít o 11kilometrový úsek od sjezdu na Nové Sedlo po sjezd na Březovou.

Osvobození od dálničního poplatku by mělo platit s novou vyhláškou od ledna příštího roku. Hejtmanka to ale chce urychlit. Ministerstvo podle ní může během roku otevřít jakoukouliv vyhlášku, kterou pošle do mezirezortního připomínkového řízení: „Poté může být ministerstvem dopravy schválena.“

Ministerstvo dopravy nicméně České televizi odpovědělo, že dosud není o změně rozhodnuto. Vyhláškou, která neplacené úseky dálnic upravuje, se bude podle mluvčího Tomáše Neřolda zabývat v polovině roku.

Karlovarský kraj v minulosti žádal o vyjmutí D6 u Sokolova dvakrát. Obě žádosti mu ale ministerstvo dopravy zamítlo. Loni v září Ťok řekl, že nemá dostatek argumentů k tomu, aby výjimku udělil.