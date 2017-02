Majitel Likérky Drak Čaniga dostal u soudu za krácení daně jedenáct a půl roku vězení

Pavel Čaniga, Dominik Nagy a Robert Sedlařík jsou stíháni pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Místo základní sazby až deset let jim tak hrozila o třetinu vyšší horní hranice sazby, 13 let a čtyři měsíce. Případ někdejšího jednatele další distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominika Nagyho soud vyloučil k samostatnému projednání. Omluvil se, že je nemocný.

Za účast na organizované zločinecké skupině jsou stíháni bývalí obchodní zástupci Tomáš Dreksler, Ladislav Kováč, Michal Rozumek a Pavel Rybář. Účast na obchodech s nelegálním alkoholem přiznali, hrozilo jim až deset let. Soud Kováčovi uložil čtyři roky, Rozumkovi tři, Rybářovi 2,5 roku a Drekslerovi dva roky vězení. Pavel Čaniga a Robert Sedlařík nesmí navíc deset let působit ve statutárních orgánech obchodních společností. Robert Sedlařík ještě nemůže sedm let obchodovat s alkoholem. Obchodní zástupci dostali zákaz výkonu své profese na dobu od pěti do šesti let.

Čaniga vinu doznal, množství lihu ale popřel

Likérku Drak fakticky vlastnil a ovládal podnikatel Radek Březina, hlava lihové mafie, která údajně obrala stát na daních o 6,39 miliardy korun. Podle obžaloby se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně přes pět milionů litrů nezdaněného lihu, za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit. Pavel Čaniga vinu doznal, ale množství lihu popřel. U soudu řekl, že lihoviny s etiketami Likérky Drak se vyráběly i jinde. Lítost u soudu projevili všichni obžalovaní. Pavel Čaniga řekl, že byli jen zaměstnanci a že zisky šly hlavám skupiny, bratrům Březinovým.