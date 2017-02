Vyhořelý plumlovský zámek dostává novou střechu. Hotovo má být do měsíce

„V současné době je vyšetřování ukončeno. Policie případ odložila s tím, že nebyl zjištěn konkrétní pachatel, proti kterému by bylo možné zahájit úkony trestního řízení. Neznamená to však, že by se tím policisté přestali zabývat. Pokud budou zjištěny nové informace, bude vyšetřování obnoveno,“ uvedl policejní mluvčí.

Okolnostmi vzniku požáru se řadu týdnů zabývali také vyšetřovatelé hasičů, kteří pak spis předali policii. Jedna z budov zámeckého areálu začala hořet v noci. Dýmu a pak i ohně si všimli lidé žijící pod zámkem, kteří přivolali hasiče. Podle kastelána Pavla Zástěry tak zabránili podstatně větším škodám. Požár zachvátil střechu v délce až 30 metrů. Zničil střechu a střešní konstrukci levého křídla nízkého zámku. Ohnisko bylo podle hasičů ve skladu se dřevem.

Původní odhady mluvily o škodě osm až 12 milionů korun, po zmapování následků škod však byly podstatně sníženy. Opravy by měly stát přibližně dva miliony korun.