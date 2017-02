Pardubice chtějí odvolat místopředsedkyni městské firmy. Kvůli cestě do JAR

Představenstvo firmy Služby města Pardubic – Odpady (SMP – Odpady) odsouhlasilo zahraniční cestu místopředsedkyně představenstva Ley Tomkové v červnu 2016. Během čtrnáctidenního pobytu zde spolu s výkonným ředitelem Jiřím Strouhalem a ekonomickým ředitelem Stanislavem Merglem měla získávat informace o nakládání s odpady.

Cesta vyšla na 210 tisíc korun a vzbudila u části pardubické politické reprezentace značnou nevoli. Členové vedení městského podniku, které jmenovala sociální demokracie, žádali podrobné vyúčtování cesty i zprávu o jejím průběhu a účelnosti. Negativní ohlas vzbudila expedice i v městské samosprávě, opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci) nazval pobyt v JAR privátním výletem za veřejné peníze.

Tomková, která je zároveň pardubickou zastupitelkou za ANO, se hájila tím, že šlo o řádně schválenou cestu a že jakékoliv poznání krajiny, kultury nebo systému nakládání s odpady je přínosné a inspirující: „Jsou věci, které nás inspirovaly, jak třeba řeší v parcích propojení flory a fauny.“

Primátor: Tvrdé, ale spravedlivé usnesení

V pondělí se případem zabývalo i mimořádné zasedání pardubické městské rady a usneslo se na tom, že chce Tomkovou odvolat. Odvolání Tomkové musí schválit zastupitelstvo, které se bude konat ve čtvrtek.

Podle primátora a spolustraníka Tomkové Martina Charváta (ANO) byla sice jihoafrická cesta po formální stránce správná, ale politicky je neúnosná. „Je absolutně nepřípustné, a v historii jsme vždy kritizovali podobné cesty a výlety, ať už to byly legendární cesty na Floridu a do Madridu nebo služební cesty zastupitelů do Izraele, než se prodávaly pozemky pod budoucím obchodním centrem. Jasně jsme se vymezili, a proto je usnesení tvrdé, ale spravedlivé,“ uvedl Charvát.

Sama Tomková se v reakci na celý případ rozhodla vystoupit z řad hnutí ANO. Mandát zastupitelky si ale hodlá ponechat. „K dnešnímu dni mi paní Tomková jako předsedkyně oblastní organizace doručila svoji rezignaci na členství v politickém hnutí,“ potvrdila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Poznávací mise na jih Afriky má své dopady i v městském podniku. Už minulý týden se v reakci na aféru rozhodl rezignovat na funkci předsedy představenstva firmy SMP - Odpady Ladislav Koudelka (TOP 09). Představenstvo městské firmy také odvolalo celé představenstvo dceřiné společnosti SMP – Odpady. Vedením je zatím pověřen zaměstnanec firmy Aleš Kopecký, nový ředitel vzejde z výběrového řízení.