Rodinné centrum Kroměříž je ve finanční nejistotě a čeká na novelu

Tety v rodinném centru se nestrají jen o malé děti. Mezi těmi staršími je dospívající dívka, která přišla o otce a její matka je těžce nemocná. I přes svou nelehkou situaci se snaží tetám pomáhat. Třeba při vaření pro ostatní osiřelé nebo týrané děti, i když ona sama je na pomoc zařízení odkázaná.

V útulných bytech, které v centru jsou, musí být vždy připraveno volné místo. Za prázdná lůžka ale stát nepošle ani korunu. „U dětí, které odjedou na tábor nebo na zvykání k novým rodičům, se okamžitě státní příspěvek krátí, což způsobuje další ztrátu. A k tomu, když ještě přidáte, že je státní příspěvek vyplácen se zpožděním…,“ popsala problémy ředitelka Rodinného centra Kroměříž.

Centrum je zatím ve finanční nejistotě

Teprve přišly peníze za loňský prosinec. Chybějících 900 tisíc si už centrum muselo vyprosit od firem, institucí i malých dárců. „Určitě by bylo dobré to posílání zrychlit jak na straně ministerstva práce, tak na straně krajů. Ale my už jsme tam udělali téměř maximum,“ okomentovala situaci ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Větší a trvalejší finanční jistotu může zaručit jenom novela zákona. Jednu chystá do vlády ministryně, druhou senátoři. Zatím není jisté, která uspěje u poslanců. To zásadní mají ale společné. „Budou dostávat na lůžko. To znamená, že i když to dítě nebude přítomno, tak budou mít na zaplacení energií, budou mít na zaplacení tet,“ uvedl senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL).

Podobných krizových zařízení je v republice šest desítek. Pokud se to kroměřížské nedočká příští týden pomoci u zákonodárců, vyhlásí stávkovou pohotovost. A vyzve k ní i ostatní.