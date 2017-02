Sníh vydržel. Jizerská 50 oslaví padesátiny ve velkém stylu

Ještě před hlavním závodem na padesát kilometrů čeká návštěvníky celkem sedm menších závodů. „V pátek jsou na programu dětské závody, Bedřichovská 30 a Nyč sport sprint,“ uvedl člen organizačního týmu Jizerské 50 Tomáš Leixner. Večer se uskuteční také závod Historičtí lyžníci. „Ten neměříme a neděláme po něm ani dopingové kontroly. Je to taková hezká tečka za naším dnem slavnostního zahájení,“ řekl Leixner. Začíná se v pátek v 19 hodin.

V sobotu se budou konat další tři závody – Jizerská 25, Jizerská 10 a firemní štafeta. Hlavní závod na padesát kilometrů odstartuje v neděli ráno.

Na padesátý ročník závodu připravili jeho organizátoři také speciální program. Například ve čtvrtek uspořádali padesát šachových turnajů s šachistou Davidem Navarou. „Proti němu jsme postavili děti i známé osobnosti. Dopadlo to podle očekávání – 48 vítězství Davida Navary a dvě remízy,“ uvedl Leixner. Zdůraznil, že pozvali i všechny vítěze předchozích ročníků Jizerské 50 a založili takzvaný Klub mistrů. „To jsou lidé, kteří za sebou mají nejméně třicet let účastí. Ti budou mít zvláštní číslo a určitá privilegia v průběhu celého víkendu,“ vysvětlil. V Liberci také na sobotu večer připravili organizátoři jako doprovodný program koncert Davida Kollera.

Na startu se sejdou světoví sportovci i kulturní osobnosti

Celkem se na Jizerskou 50 v letošním roce přihlásilo více než 6300 závodníků ze 34 zemí světa. Na hlavní závod bylo k dispozici celkem 4800 startovních čísel. K dispozici jich zbývá ještě zhruba 300 a registrace se uzavírá až v předvečer závodu.

„Myslím, že diváky bude nejvíc zajímat česká stopa,“ míní Leixner. „Favoritkou na vítězství bude určitě Kateřina Smutná, která v letošním roce závodí pod českou vlaječkou. V loňském roce startovala pod rakouskou licencí. Potom budeme držet palce Lukáši Bauerovi a Stanislavu Řezáčovi.“

Závodníci ale budou moct poměřit své síly i s jinými známými osobnostmi. „V pátek v rámci Bedřichovské 30 to bude například Ondřej Synek. Z účastníků s kulturní stopou to bude například Jakub Kohák, David Vávra nebo kardiochirurg Jan Pirk. Jmen bude skutečně spousta, nikdo si nechce nechat ujít padesátý ročník Jizerské padesátky,“ řekl Leixner.

Závodu se zúčastní i 29 handicapovaných sportovců, zejména nevidomí z Nadace Leontinka.

Sníh by neměl průběh závodu komplikovat

Podle odhadů by o víkendu mělo do Bedřichova dorazit asi deset tisíc lidí. Pro návštěvníky to bude znamenat i řadu omezení. V obci například nebude možné zaparkovat a přístup do ní bude omezený. Lidé by tak měli využívat zejména autobusy, které budou jezdit z Liberce a z Jablonce nad Nisou.

Ještě loni se závod konal na začátku ledna. Letos ho ale pořadatelé s ohledem na sněhové podmínky přesunuli na únor. „Přináší to logistické komplikace jako například ubytování, protože v České republice jsou teď v některých krajích jarní prázdniny a sezona je v plném proudu. Ale ten, kdo chtěl, ubytování nakonec sehnal. Byť ne třeba v Bedřichově,“ vysvětlil Leixner.

Přestože poslední dny přinesly oteplení a oblevu, závod podle Leixnera nijak ohrožen není. „Naštěstí je teď v Jizerských horách sněhu jako už dlouho ne. Mělo co odtávat. Sněhová situace by už měla být stabilní. Neočekáváme už problémy, takže doufáme, že se nám stopy podaří upravit tak, aby byly v perfektním stavu pro všechny závody,“ dodal.