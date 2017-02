V liberecké zoo uhynula na ptačí chřipku samice vzácného pelikána

V liberecké zoologické zahradě se jedná o druhý případ výskytu ptačí chřipky. Před týdnem v ní na nákazu uhynula labuť. Další čtyři labutě a čtyři husy musely být utraceny.

Labutě byly původně s pelikány v jedné karanténě mimo areál zoologické zahrady. „De facto nastala situace, která se připouštěla. Tedy, že další úhyny budou následovat,“ řekl v pátek krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta. Pelikán uhynul na stejný virus jako labuť, tedy subtyp H5N5, jenž byl před časem zachycen v Německu. V Česku se doposud objevil jen u uhynulých ptáků v liberecké zoo.

Podle Šebesty nebude zatím potřeba přijímat nová opatření. „Všechna nutná se přijala už po úhynu labutě,“ vysvětlil Šebesta. Jako u ostatních ohnisek je okolo zoo stanoveno tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo. Situaci budou veterináři v následujících dnech sledovat.

S chovem pelikánů skvrnozobých začala liberecká zoo teprve v roce 2014. Zatím měla jen samice. Zbývající tři budou pod mimořádným dohledem do pátku 24. února. „Zatím se u nich žádné příznaky nevyskytují ani neprojevují. Normálně přijímají potravu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by to první známka nemoci,“ uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Na jižní Moravě začnou v sobotu s dezinfekcí chovů

Kvůli ptačí chřipce bylo již usmrceno od začátku roku v Česku více než 58 tisíc ptáků. Nemoc byla prokázána u 50 volně žijících ptáků z 12 krajů. Zejména šlo o labutě, ale také o kachny, husy nebo volavky. Virus se objevil na jižní Moravě začátkem ledna. Postupně se šíří po republice, zatím bylo potvrzeno 30 výskytů.

Kvůli dlouhotrvajícím mrazům čekají lidé v okolí jihomoravských ohnisek na dezinfekci chovných zařízení drůbeže a ptactva už přes měsíc. Celou dobu také platí omezení pro chovatele. Zástupci samosprávy se s firmou Pařez, která má dezinfekci dělat, dohodli, že práci zahájí v sobotu. Meteorologové totiž hlásí denní teploty mezi třemi a sedmi stupni Celsia, což by ji mělo umožnit.

„Účinná látka je sice účinná i při nižších teplotách, ale virus je v mrazu zakonzervovaný. Nemůžeme proto stříkat dezinfekci na zmrzlou plochu,“ uvedl Pařez. Minulý týden se mohla udělat mechanická očista, na které podle něj záleží ještě víc než na dezinfekci.

Dezinfekce se týká několika set malochovů. Firma má připravené tři čety, začne souběžně v Ivančicích, Oslavanech a Nové Vsi, postupně se všichni sejdou v Ivančicích, kde je zhruba 370 chovů. „Až to bude hotové, přesuneme se do Moravského Krumlova. Jak rychle to půjde, neumím říct,“ uvedl Pařez. Předběžně očekává, že by akce mohla trvat týden.