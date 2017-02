ÚS zamítl stížnost exšéfa brněnských strážníků, který zahlazoval známým přestupky

Bývalý šéf strážníků byl potrestán za to, že dvaceti známým zahladil dopravní přestupky tak, aby za ně neplatili pokuty. Za to Přikryla poslal brněnský městský soud do vězení na 1,5 roku. Stejný soud později trest zvýšil o dva měsíce prostřednictvím souhrnného trestu. Přikryl se podle verdiktu dopustil také neoprávněného nakládání s osobními daty lidí. Nechal si vytáhnout z evidence městské policie případy, na nichž chtěl ukázat to, že jeho postup při údajném zahlazování pokut byl běžný.

Po odvolání a rozhodnutí Krajského soudu v Brně se trest nakonec znovu snížil na 1,5 roku vězení, protože soudce od potrestání za neoprávněné nakládání s osobními údaji upustil.