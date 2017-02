Anonymní hlášení bomby omezilo provoz na Havlově letišti

Spoje do Paříže, Amsterdamu, Varšavy a dalších evropských měst proto zatím nemohly odletět a čekají na letištní ploše, až budou moci být cestující odbaveni. Lidé zatím čekají na obnovení provozu na prvním terminálu, který funguje bez omezení. Příletů na Ruzyni se policejní zásah nedotkl. Cestující přilétající ze zemí Schengenu jsou směřováni na Terminál 1, uvedl mluvčí pražského letiště Michal Řehořek. Podle odhadů by pyrotechnická prohlídka mohla být ukončena do 22:00.

Policisté postupují podle předem připravených scénářů podobných situací. „Bude provedena důkladná kontrola všech prostor za účasti psovodů a specialistů na vyhledávání výbušnin. Pokud prohlídka proběhne s negativním výsledkem, bude provoz na letišti postupně zcela obnoven. Nyní z Terminálu 2 neodletí žádná letadla,“ uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová, která má bezpečnost letiště na starosti.

Na letiště se sjeli policisté, záchranáři a hasiči, příjezdové cesty ke druhému terminálu byly uzavřeny páskami. Situaci na místě řešil krizový štáb letiště. Cestující čekající na odlet se většinou přesunuli na Terminál 1 určený pro spoje ze států nepatřících do Schengenu. „Cestujícím jsou k dispozici zaměstnanci informačního týmu, posílili jsme i zaměstnance bezpečnostní kontroly. Je to pro nás nepříjemná situace, ale bezpečnost letiště je pro nás na prvním místě,“ uvedl Řehořek.