Mošnovská zóna kvete: Hyundai Mobis přijme na 900 lidí

Z mošnovského závodu se světlomety vydají do skladů automobilky Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině na Slovensku. Kromě pracovních míst přímo v nové továrně by měly další stovky pozic vzniknout u subdodavatelských firem. Hyundai Mobis už má v Moravskoslezském kraji jeden závod, právě v nedalekých Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

Podle zjištění redaktorky České televize Pavly Daňkové totiž firma právě v těchto dnech nabírá dalších osmdesát až sto odborníků, a to tak, aby mohla v dubnu najet do ostrého provozu.

„Je třeba si začít říkat, že nemůžeme tady mít lidi, kteří se rozhodli, že do práce nepůjdou, že budou na dávkách. My potřebujeme těch 10 000 pracovních míst pokrýt. Na druhou stranu potřebujeme pokrýt i potřeby firem, které tady hledají vyšší přidanou hodnotu, a to znamená podpořit školství, podpořit střední školy i univerzity.“

Až 2000 míst by mělo vzniknout v průmyslové zóně Nad Barborou. Areál po bývalém dole v Karviné však zdaleka není připravený a v době propouštění z OKD tam nová místa ještě určitě nebudou.

V kraji se ale rozvíjejí další investice: do Karviné například přijde polský výrobce dřevěných komponentů do zahrad Martyna, švédský producent zdravotnických setů Mölnlycke Health Care staví novou továrnu v Havířově. Dokončena by měla být letos v květnu a místo by zde mohlo najít až 700 osob.

V Národním počítačovém centru IT4Innovations v Ostravě pak začal předloni fungovat superpočítač Salomon, který se stal 40. nejvýkonnějším počítačem na světě, a kraj se snaží profilovat jako centrum informačních technologií.