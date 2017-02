V Brně možná znovu ožijí kasina. Hrací automaty se ale nevrátí

Některé městské části chtějí zpět kasina

Stávající situaci ale chtějí některé městské části změnit a požadují návrat takzvaného měkkého hazardu, jako jsou živé hry - ruleta či poker. O změnu žádá například Brno-střed, které chce povolit kasina ve dvou ulicích - Husově a Benešově. Zástupci města to zdůvodňují tím, že měkký hazard není tak škodlivý jako hrací automaty, které znovu povolovat nebudou. „Pokud v některým z kvalitních hotelů bude provozováno kasino ve formě rulety, poker, tak si myslím, že by to nemělo v žádném případě společensky škodit,“ uvedl primátor města Petr Vokřál (ANO).