Svoji část trati Liberec–Žitava Polsko zchátrat nenechá, správu možná přenechá sousedům

Když se trať do Žitavy stavěla, vedla územím Čech a Saska. Po druhé světové válce se však úsek dlouhý asi 2,5 kilometru ocitl v Polsku. Z polského hlediska vede trať odnikud nikam. Nemá v Polsku ani jednu zastávku ani napojení na zbytek železniční sítě. Státní správce železniční infrastruktury se tak o trať příliš nezajímá a ta chátrá. Vlak musí po přejezdu hranic zpomalit na 30 km/h.

Liberecký hejtman Martin Půta (STAN) však po jednání s polskou velvyslankyní Grazynou Bernatowiczovou oznámil, že se situace zlepší. „Je velká ochota uzavřít v příštím roce dohodu. Ta by znamenala, že v dalších třech až pěti letech by mohlo dojít k rekonstrukci trati,“ uvedl hejtman.

Velvyslankyně ujistila, že „peníze na železnici jsou“, současně však podotkla, že „je to dlouhodobější otázka“. Výhledově by se totiž Polsko o dráhu vůbec nemuselo starat. Krátký a izolovaný úsek by potom přešel pod českou správu.

Po železniční trati, která zasahuje na polské území, v současnosti jezdí především osobní vlaky na lince Liberec–Žitava–Rybniště a také spěšné vlaky z Liberce do Drážďan. Podobný byl provoz i na počátku existence dráhy, po druhé světové válce však – po několikaletém přerušení mezistátní dopravy – fungovala trať pouze jako peážní. Vlaky z Liberce do Varnsdorfu tak projížděly Polskem i Východním Německem, ale nezastavovaly ani v Žitavě. Později zastavovat začaly, od roku 1986 tudy projížděl i dálkový rychlík Kriváň na trase Drážďany–Košice.