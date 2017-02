Nová střecha haly v Třebové může být ocelová i dřevěná. Kraj ještě čeká na posudek

Měsíc poté, co se během zápasu zřítila čerstvě zkolaudovaná střecha nové sportovní haly v České Třebové, má Pardubický kraj k dispozici varianty, jak by mohla vypadat střecha nová. Podle vedoucího stavebního a investičního odboru Pardubického kraje Michala Votřela připadá v úvahu železobetonová konstrukce, lepený vazník, ocelová konstrukce nebo kombinace oceli a dřevěného vazníku. Hejtman Martin Netolický (ČSSD) dal však již dříve najevo, že nechce, aby měla nová střecha konstrukci z dřevěných vazníků jako zřícená konstrukce.

Nejlepší variantu ale zatím hejtmanství nevybralo. Chce počkat na posudek soudního znalce, který by měl určit, proč se původní konstrukce zřítila. Posudek má být hotový až v březnu. I přesto kraj věří, že by nová střecha mohla stát do října.

Kraj už také odhadl škodu, nepřevýší 15 milionů korun. Kromě střechy, která stála asi osm milionů korun, byla poničena podlaha, instalace a světla či obložení. Proč taková škoda vznikla, ale stále není zcela jasné. „Má to vazby na umístění vzduchotechniky, osvětlení i akustické vlastnosti konstrukcí. Je to komplex problémů, které je třeba posoudit,“ shrnul projektant Vladimír Pacek. Policie havárii, při které utrpěli zranění dva lidé, vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.