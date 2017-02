Kraj pokutuje dopravce za zpoždění. Podle radního jsou ale úředníci příliš horliví

Za zpoždění nebo naopak předčasný odjezd autobusu na regionální lince v Královéhradeckém kraji dostávají nyní dopravci pokuty. Krajský organizátor dopravy zná podrobnosti o jízdě každého spoje. Pokuty nejsou vysoké, jsou v řádu stovek korun. Začaly se ale velmi výrazně střádat.

Podle řidičů je totiž zejména v zimních měsících velký problém jezdit na minutu přesně. „Na horách, po kopcích, po vesnicích, je těžké držet se jízdního řádu přesně. V zimě se to kolikrát stíhat nedá. Není problém udělat minutu zpoždění nebo pět,“ popsal řidič autobusu Milan Horák.

Sami dopravci se pozastavují nad tím, že přicházejí sankce také za drobná zpoždění. Podle ředitele chrudimské pobočky skupiny Arriva Jindřicha Poláčka kraj udělil společnosti pokutu i za tříminutové zdržení, přestože podle jeho vlastního sazebníku by měl tři minuty tolerovat. „Je to přehnaně přísné,“ je přesvědčen Poláček.

Kontroly nejspíše zmírní. K dopravcům je vstřícný radní pro dopravu Martin Červíček (ODS), podle kterého se jeho podřízení při kontrolách pravidelnosti provozu věnují hloupostem. „To je nesmysl, na tom to nestojí. Není to předmětem toho nejdůležitějšího, co má být ve veřejné dopravní obslužnosti,“ uvedl Červíček.

Vedení kraje bude s dopravci o další podobě pokut za zpoždění jednat ve středu. Manažeři dopravních firem však navrhují, aby si krajští úředníci přišli práci u dopravců sami vyzkoušet. Jindřich Poláček míní, že by to přinejmenším pomohlo při tvorbě jízdních řádů. „Dostali by do krve, jak dlouho trvá odbavení cestujících,“ podotkl.

V současnosti platí v Královéhradeckém kraji provizorní smlouvy s autobusovými dopravci. Kraj loni plánoval výběrové řízení na nové provozovatele autobusových linek. Nejprve však soutěž zastavil antimonopolní úřad. Po kritice odborářů, kteří se obávali, že všechny požadované úspory budou na úkor mezd řidičů, nakonec kraj tendr zrušil. Většina dosavadních dopravců pak dostala v jednacím řízení bez uveřejnění nové kontrakty, jež by měly platit do chvíle, než se kraji podaří zdárně dokončit nové výběrové řízení.