Chaos v Brně. MHD zdarma kvůli smogu zatím nebude. Lidé přesto jezdí bez jízdenek

V posledních dnech vedení Brna zvažovalo, že by bezplatnou MHD při znečištění ovzduší zavedlo. Chtělo tak lidi motivovat, aby nechali auta doma. Znečištění ovzduší v Brně je sice vážné, spíš než doprava na něj ale mají podle meteorologů vliv zplodiny z topení a z průmyslu. Situace je vždy horší ráno a večer, kdy jsou nízké teploty, a inverze situaci zhoršuje. Naopak přes den za vyšších teplot je koncentrace škodlivin v ovzduší menší.

„Pokud by nejezdilo tolik aut, nějaké snížení znečištění bychom zaznamenali, ale nebylo by to tak dramatické,“ řekl Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj je na druhé straně dobré dělat jakékoliv kroky, které ovzduší zlepší. „Je však potřeba to dělat dlouhodobě, nejen při smogové situaci,“ dodal.

Vedení města se rozhodlo, že MHD zdarma v době smogové situace zatím nebude. „Opatření, o kterém jsme uvažovali, by tedy v tento moment nebylo efektivní,“ řekl primátor Petr Vokřál. Radní s myšlenkou zavést MHD zdarma v době smogové situace přišli už minulý týden. Vedoucímu odboru dopravy dali za úkol připravit materiál pro zavedení bezplatné MHD v době smogu. Primátorův náměstek Martin Ander (SZ), který má na starosti životní prostředí, v pondělí řekl, že dnes navrhne v radě projednat mimořádné opatření, aby MHD byla zdarma už od úterka.

Status náměstka Andera na sociálních sítích odstartoval zmatky