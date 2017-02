Z Hradce Králové se vypaří nafta, dopravní podnik pořídí elektrobusy

V Hradci Králové jezdí v současnosti 91 autobusů s dieselovým motorem a tři elektrobusy. V nové vlně obnovy vozového parku ale chce dopravní podnik nakupovat výhradně elektrobusy, jejich počet se zvýší o dvacet. Nové elektrobusy by měly nahradit nejstarší naftové autobusy.

Královéhradecký dopravní podnik přikročí k obnově vozového parku po čtyřech letech od dokončení obměny trolejbusů. I trolejbusů by ale mělo přibýt. Tři nové vozy však nebudou míněny jako náhrada starších vozů. Měly by naopak vyjet na novou linku do lokality Na Plachtě, kde se staví nové byty. Trolejbusová trať ovšem na Plachtu nepovede, protože trolejbusy budou mít pomocný bateriový pohon.