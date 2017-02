Část jihomoravských záchranářů nesouhlasí s odboráři. Chce zrušit stávkovou pohotovost

Odboráři na jihomoravské záchrance dlouhodobě poukazují na špatnou komunikaci a odchody lékařů, přetěžování zaměstnanců a šikanu. Podle nich za to může ředitel záchranky Milan Klusák a chtějí proto dosáhnout toho, aby vedení záchranky opustil. Na protest také vyhlásili stávkovou pohotovost, kterou minulý týden podpořily i celostátní odbory.

Někteří zaměstnanci ale s jednáním odborářů nesouhlasí. Od pátku podepsalo stanovisko proti chování odborářů 216 lidí. Mezi nimi byli lékař z Blanska, řidič z Vyškova, záchranář z Hrušovan, operátorka tísňové linky z Brna a další lidé. „ Odboráři to zahnali do kouta a mají za cíl personálně zlikvidovat vedení,“ řekl lékař z Blanska Petr Hlavinka. „Chceme jako zaměstnanci vyjádřit znechucení a nesouhlas k vyjádření odborů. Očerňují práci stovek lékařů, záchranářů, řidičů a dalších pracovníků. Nám se nelíbí, jak se odbory chovají,“ řekla záchranářka ze Znojma Renata Kroupová.

216 záchranářů ZZS JMK prý podepsalo nesouhlas s postupem dvou odborových svazů, které stojí za vyhlášením celostátní stávkové pohotovosti. pic.twitter.com/rYav6NltCf — Jakub Ščurkevič (@Scurkevic_CT) February 14, 2017

Stávkovou pohotovost nepřerušíme, říkají odboráři

Odboráři ale chtějí ve stávkové pohotovosti pokračovat. „Stávkovou pohotovost nepřerušíme. Zaměstnanci, kteří se za ředitele postavili, jsou vedoucí pracovníci nebo z kanceláří. Budeme o celé situaci jednat s hejtmanem Bohumilem Šimkem,“ řekl předseda jihomoravských odborů Bohuslav Zrza.

Zaměstnanci, kteří s odbory nesouhlasí, říkají, že by ředitel měl odolat nátlaku. Podle nich si odboráři berou pacienty jako rukojmí a pacienti mají strach, jak záchranná služba vůbec funguje. „Situace vede k destabilizaci naší práce, ale není to chyba zaměstnanců nebo vedení, ale odborářů,“ míní lékař Petr Hlavinka. Podle lékařky Renaty Kroupové by měli odboráři stávkovou pohotovost odvolat a přistoupit na jednání s mediátorem.

Znesvářené strany by měl usmířit mediátor

Mediátora, tedy člověka, který má dvě znesvářené strany zkusit usmířit, poslal do jihomoravské záchranky Jihomoravský kraj jako zřizovatel organizace. „Možnost mediátora neodmítáme. On je ale spíš pro to, aby spolu dva subjekty mluvily. S ředitelem se ale mluvit nedá,“ dodal odborář Bohuslav Zrza.

Ředitel Milan Klusák řekl, že odstoupit nehodlá už jenom kvůli zaměstnancům, kteří za ním stojí. „Pokud by tak ale rozhodl kraj, přijmu to,“ doplnil Milan Klusák. Vedení záchranné služby navíc podalo podnět brněnskému státnímu zastupitelství, aby prošetřilo projevy z nedávné tiskové konference odborářů. „Chceme, aby se prověřilo, zda nebylo spácháno šíření poplašné zprávy, pomluva nebo křivé obvinění,“ řekl ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.