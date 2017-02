Nízkoemisní zóny v Klimkovicích mají problém. Údajně kvůli komplikovaným zákonům

Odradilo by to podle nich hosty lázní a třeba i restaurací nebo klienty firem na území případné nízkoemisní zóny. „Vedení města žádá, aby potřebný doklad o emisích pro možnost vjezdu do nízkoemisních zón plošně získávala všechna auta už při technické kontrole,“ zjistila redaktorka ČT Markéta Radová.

Návrhů na nízkoemisní zóny už město připravilo několik. Jedna zahrnuje celé území města, které je možné objet po dálnici, druhá pouze historické centrum. „Fungovalo by to tak, že do zóny by mohla vjíždět auta pouze s nízkými emisemi – ostatní by musela po už zmíněné objízdné trase, tedy po dálnici,“ dodala Markéta Radová.

Vznik zón pro „čistá“ auta má i jiné potíže

V řadě měst Moravskoslezského kraje nebude možné zavést takzvané nízkoemisní zóny i kvůli nedostačující silniční síti. Vyplývá to z loňské studie ministerstva životního prostředí v 16 moravskoslezských městech.

Ve většině měst by totiž podle studie nejprve musely být dobudovány komunikace nebo městské obchvaty, které by mohly sloužit jako objízdné trasy. Podle studie lze například v Ostravě zavést nízkoemisní zónu jen v širším centru města a městských částech Poruba a Svinov.

Například v Karviné však čekají v souvislosti se znečištěným vzduchem spíše na dobudování obchvatu. Stejná situace je i v Hlučíně či Bohumíně. Jen v Opavě o zavedení zóny uvažují, ale také až po dobudování obchvatu.