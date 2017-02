Řidiči autobusů v Ústeckém kraji vyhlásili na 8. března celodenní stávku

Dopravci chtějí mít jistotu, že peníze na nárůst platů pro řidiče dostanou. „Kdyby tomu tak nebylo, tak samozřejmě ví, že hrozí to, že bude stávka a nevyjedeme,“ upozorňoval už dříve předseda odborů Dopravního podniku Teplice Josef Linhart.

„V podstatě leží na firmách desítky výpovědí, které čekají jenom na to, jak dopadne první výplata po nařízení vlády,“ varoval v lednu šéf odborů v BusLine Jablonec nad Nisou Jiří Kuchynka.

Stávka se týká třech společností

Stávka vyhlášená na 8. března se týká řidičů autobusů společnosti BusLine, která zajišťuje pro Ústecký kraj zhruba padesát procent linkové přepravy, teplické firmy Arriva a podniku Autobusy Karlovy Vary.

Třeba řidiči Arrivy už platy za leden dostali. „Řidiči dostali navýšený plat, plně jsme vyhověli podmínkám nařízení vlády, nicméně to, co jim bylo slibováno, to samozřejmě na výplatních páskách neviděli,“ uvedl dopravní ředitel Arrivy Petr Havlík.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) loni, když vláda o věci jednala, řekl, že „minimální garantovaný příjem řidiče autobusu při 60 hodinách čekání a rozvržené pracovní době v rozsahu 168 hodin se tak zvýší přibližně o 7800 měsíčně“.

Jenže odbory kritizují metodiku ministerstva práce, podle které se odměny pro řidiče počítají: „V podstatě se sčítá hodinová mzda s prémiemi. Pokud součet základní mzdy (tarifní z roku 2016) a prémií dá nově stanovenou částku 98,10 Kč na hodinu, není podle metodiky MPSV třeba, aby objednatel, tedy kraj, tento rozdíl doplatil.“ Podle odborů z toho vyplývá, že řidiči nedostanou téměř nic navíc oproti roku 2016.

Platy budou hejtmani řešit i s prezidentem

Stávková pohotovost platí také v Jihomoravské kraji. Podle předsedy Odborového svazu dopravy (OSD) Luboše Pomajbíka dopravci nedodržením závazku porušují zákon. Ve středu se bude situací zabývat předsednictvo Odborového svazu dopravy.

Navíc chtějí téma platů autobusových řidičů otevřít i někteří hejtmani na úterním setkání s prezidentem Zemanem. Podle předsedkyně Asociace krajů ČR a karlovarské hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) budou hejtmani s prezidentem řešit právě mzdy řidičů autobusů, navyšování platů zdravotníků nebo nedostatek financí na opravy silnic druhých a třetích tříd v regionech.

Pro Zemana to bude první oficiální příležitost k setkání s novým vedením krajů, část hejtmanů v jejich funkci přivítá na Hradě poprvé. „Pana prezidenta bude zajímat jejich pohled na správu krajů,“ poznamenal jeho mluvčí Jiří Ovčáček.