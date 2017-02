Soud řeší kauzu Dědic. Exhejtman Novák se s Dědicem zná od školy, poslanec Rykala mu volal kvůli „tchýni“

Jeho manželka Martina, která v minulosti pracovala pro Dědicovu firmu, u soudu nevypovídala. Soudce ji poučil, že nemusí vypovídat, pokud by způsobila nebezpečí trestného stíhání sobě nebo osobě blízké. „Využívám svého práva a vypovídat nebudu,“ řekla soudu Nováková.

Rykala si s Dědicem „telefonoval“

Radní Ostravy-Jihu, poslanec Rykala, který v úterý svědčil u soudu, řekl, že neví, že by se lobbista Dědic snažil ovlivnit chod ČSSD či obsazení dozorčích rad městských firem. V minulosti pracoval jako brigádník pro Dědicovu znaleckou firmu. Řekl, že neví o tom, že by Dědic někdy žádal zmanipulování nebo ovlivnění nějaké zakázky. „Nebyl jsem, ani nejsem zastupitel města. Nebyl jsem v dozorčích radách, neměl jsem možnost něco ovlivnit,“ řekl Rykala. Uvedl, že například o Dědicových vazbách na ostravský dopravní podnik se dozvěděl až z médií.

Rykala řekl, že si o Dědicovi dlouhou dobu myslel, že je členem sociální demokracie, a i z toho důvodu s ním komunikoval. Chod v ČSSD se ale podle něj Dědic nesnažil ovlivnit.

Poslanec řekl, že jednou Dědicovi telefonoval ohledně záležitosti své budoucí tchyně. „Šlo o situaci v sociální demokracii. Někdo podal trestní oznámení na ni a byla snaha ji poškodit. Myslím, že jsem v té době volal v rozčílení mnoha lidem a jeden z nich byl i pan Dědic,“ řekl Rykala. Dodal, že neví, proč volal zrovna jemu, a že si myslí, že mu Dědic nepomohl.

Rykala připustil, že měl někdy s Dědicem osobní konflikt, ale už neví, čeho se týkal. V jedné z textových zpráv, které se dnes u soudu předčítaly, Rykala Dědicovi napsal: „Ty jsi nemocný člověk a měl by ses léčit, jinak to s tebou dopadne špatně.“ Rykala řekl, že si nevybavuje, že by si něco takového posílali.

Obžaloba viní Dědicovu firmu z uplácení

Podle obžaloby získala Dědicova firma na úplatcích okolo 30 milionů korun. Dědic už to před soudem odmítl. Snažil se zpochybnit práci policie i státního zastupitelství, kauza je podle něj pouhou představou státního zástupce. Dědicovi hrozí až 12 let vězení, ostatním obžalovaným až osm let.