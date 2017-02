Bauhaus v Brně-Ivanovicích stojí legálně, rozhodly úřady. Vedle něj vyroste další obchodní centrum

Zatímco proti hobbymarketu Bauhaus před sedmi lety protestovali, plány na další obchodní centrum v nich emoce už nebudí.„ Myslím, že by to byla dobrá věc,“ řekl v anketě České televize jeden z místních obyvatel. „Nákupní středisko ne, ale nějaké služby by tady byly potřeba,“ dodal druhý.

Spor o stavbu hobbymarketu se táhne dodnes. Sdružení Nesehnutí například vadí, že byl obchod postavený na základě certifikátu autorizovaného inspektora, a ne stavebního povolení. Podle magistrátu ale Nesehnutí není oprávněné podávat připomínky. „Navrhovatel neměl postavení účastníka případného stavebního řízení, a proto nebylo možné jeho žádosti vyhovět,“ řekl mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek. Občanské sdružení ale boj nevzdává a chce se obrátit na krajský soud.