Plzeň chce okruh. Na západě vyvlastňuje, na východě vyklízí městské domy

Plzeň se pustila do vyklízení městských domů kvůli výstavbě východního okruhu. „Je to víceméně pro tranzitní dopravu, to znamená pro vozy, které se potřebují od dálnice D5 dostat do lokality směrem na Karlovy Vary,“ přiblížil vedoucí úseku výstavby z Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

„Přeložka silnice I/20 povede od viaduktu přes bývalou zahrádkářskou kolonii, kolem železniční tratě až směrem ke kruhovému objezdu u Velkého Boleveckého rybníka,“ dodal místostarosta městského obvodu Plzeň 4 David Zrostlík (ČSSD). Novou silnici za půl miliardy korun zaplatí stát, zčásti přispějí kraj a město.