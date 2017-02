Brněnská radnice zaplatila agentuře za zprostředkování levnějšího volání. Plán ale nevyšel

Radnice Brno- střed chtěla jako první v Česku nabídnout svým obyvatelům levnější volání . Ve výzvě hledala dva tarify. Základní s neomezeným voláním, esemeskami a ememeskami. Druhým by byl balíček 5 GB dat, který by bylo možné dokoupit jednou nebo vícekrát za stejnou cenu k základnímu tarifu. S oslovením oparátorů jí měla pomoct PR agentura Taktiq Communications, která si za své služby nechala zaplatit 120 tisíc korun.

Zastupitelstvo o objednávce nevědělo

V objednávce mimo jiné stojí, že cílem je nejen prezentace v médiích, ale i tlak na operátory. Ani jeden z mobilních operátorů ale na výzvu městské části nereagoval. Celá akce skončila neúspěchem, a navíc draze zaplaceným. „Bylo to nad rámec toho, co nám naše tiskové oddělení v takovém krátkém čase umí poskytnout. Mě také udivilo, že to bude stát tolik peněz, ale levněji to na úřadě nepořídili,“ říká radní Svatopluk Bartík (Žít Brno).

Objednávku PR služeb posvětila rada, zastupitelstvo o tom ale nevědělo. „Mě to celkem znepokojuje. Jednoznačně to vidím jako zneužití těch 120 tisíc,“ říká opoziční zastupitel Jindřich Zechmeister (ČSSD). Jako nestandardní přijde postup radních i politologovi Miloši Gregorovi. „Krom PR se v té objednávce snoubí i lobbing, kdy by ta agentura měla lobbovat u samotných operátorů,“ vysvětluje politolog.

Mělo jít o propagaci služby, ne operátora, říká radní

Nejkontroverznější část se podle osloveného politologa skrývá až na konci objednávky. Píše se v ní, že pokud bude nabídka vybraná, zesílí medializace konkrétního vybraného operátora. „Z městských peněz by se platilo promo komerčního operátora. Z mého pohledu je to dost přes čáru,“ dodává politolog Miloš Gregor.

Podle radního Svatopluka Bartíka je ale tento bod špatně formulovaný. PR agentura by podle něj měla propagovat ne operátora, ale jen vybraný tarif, aby se o něm obyvatelé městské části dozvěděli.