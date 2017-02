Stávková pohotovost řidičů autobusů trvá. Kraj bude chtít peníze na zvýšení jejich platů po vládě

Řidiči autobusů se nedočkali zvýšení mezd, které schválila vláda a od pátku jsou proto ve stávkové pohotovosti. Kraj chce situaci řešit, ale nedokáže dorovnat mzdy o celou požadovanou částku. Zákon o veřejných zakázkách mu umožňuje zvýšit dopravcům platby podle uzavřených smluv pouze o deset procent, to je necelých šest milionů korun. Tyto peníze pokryjí dopravcům zvýšené náklady na mzdy zhruba z třetiny. „Podle podkladů, které jsme dostali, požadují dopravci průměrně o 2,80 koruny na kilometr více. My jsme schopni dorovnat korunu na kilometr,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD).

Jihomoravský hejtman se chce v pondělí obrátit na vládu, aby situaci řešila. Pokud by peníze vláda poslala a kraj je přeposlal, byla by kompenzovaná celá požadovaná částka. „Příští pondělí se uskuteční jednání vlády s Asociací krajů ČR, pokud by vláda peníze poslala, bylo by to nejrychlejší řešení. Pokud bychom neuspěli, musíme hledat další řešení,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO). Proto se s odboráři také domluvil na jednání u kulatého stolu ještě společně s dopravci.

Je třeba najít systémové řešení, říkají odboráři

Podle předsedy Odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka je potřeba systémové řešení. „Dopravní obslužnost je systém. Proto se to řešilo vládními předpisy. Doprava se jinak hroutí a někteří dopravci nedokážou ani vypravit všechny spoje,“ připomněl Pomajbík problémy i v jiných krajích. Stávková pohotovost je podle Pomajbíka i v Ústeckém, Královéhradeckém a částečně v Pardubickém kraji. Ve středu bude jednat právě Odborový svaz dopravy, bude diskutovat o dalším postupu.

Někteří dopravci platy navýšili, ale jen na měsíc

Pomajbík řekl, že Jihomoravský kraj má na rozdíl například od Ústeckého aspoň snahu situaci řešit. „Že nemáme zatím garanci peněz, vnímáme negativně. Musíme se snažit najít řešení,“ poznamenal zástupce jihomoravských odborářů Libor Weinstein. Podle něj po pátečním vyhlášení stávkové pohotovosti někteří dopravci couvli a slíbili mzdy vyplatit v požadované výši. „Je jich zhruba polovina, ale avizují, že to bude jen teď jednorázově za leden,“ vysvětlil Libor Weinstein.

Podle vládního nařízení z loňského října mají řidiči dostat 98,10 koruny za hodinu jízdy a 88 korun za hodinu čekací doby. Průměrná mzda se na jižní Moravě pohybuje u řidičů nejčastěji mezi 20 000 a 25 000 korunami.