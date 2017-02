V Bohumíně bojují proti účinkům smogu. Ve školách vyčistí dětem vzduch

Nákup rekuperačních jednotek vyšel městskou pokadnu na 600 tisíc korun. Roční náklady na provoz se pak pohybují v řádu několika tisíců korun. Pokud se projekt osvědčí, rozšíří se i do dalších škol. V úvahu připadají ty u rušných komunikací, třeba u místních železáren. Spolu s ozdravnými pobyty a kotlíkovými dotacemi jde o další krok Bohumína v boji se znečištěným ovzduším.

Vyčistit musejí desítky kubíků vzduchu na žáka

„Fungování jednotek a vliv na školáky a učitele prozatím testujeme, po půl roce si jej pak vyhodnotíme a vytipujeme další třídy a školy, kam bychom přístroje mohli pořídit. Měly by mít i pozitivní vliv na zdraví dětí, ty by neměly být tolik nemocné, přínosem by měly být i pro alergiky, protože přístroje vzduch umí očistit také od alergenů a pylů,“ sdělil místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD) s tím, že ve školách na západě jsou ve třídách rekuperační jednotky naprostým standardem.

Účinnost speciálních výměníků vzduchu je až 90 procent. V zimě je výhodou minimální únik tepla způsobené klasickým větráním. V létě zase stroje částečně umí chladit. Dalším efektem je regulace množství oxidu uhličitého. Čím více ho je, tím dříve se u lidí v místnosti dostavuje únava. Množství CO2 reguluje automatické čidlo.

Na jednoho žáka je zapotřebí vyměnit 20 až 30 metrů krychlových vzduchu za hodinu. Vzduch vyčištěný s pomocí jednotek lze podle výrobce kvalitou přirovnat k vzduchu vhodnému pro alergiky. Automatický režim si mohou učitelé sami upravit s pomocí ovladače.