V Liberci našli v kontejneru mrtvého novorozence

Tělo dítěte objevil svědek v liberecké ulici Na Bídě v sobotu zhruba půl hodiny před polednem.

„Kriminalisté zatím nevědí, kdo novorozeně do kontejneru odložil, a v této souvislosti žádají veřejnost o pomoc. Zajímá je pohyb lidí a vozidel v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do 11:15 dne 11. února,“ uvedla mluvčí policie v Libereckém kraji Ivana Baláková.

Pomoci by mohli řidiči aut, která jsou vybavena kamerovým systémem a mají záznam z místa nálezu v uvedeném čase. „Tyto kamerové záznamy by mohly kriminalistům velmi pomoci při vyšetřování, proto prosí veřejnost o jejich poskytnutí,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté oslovují také řidiče taxi a řidiče městské hromadné dopravy včetně cestujících, aby se jim ozvali, pokud v dané době a v uvedeném místě zpozorovali cokoliv neobvyklého nebo podezřelého.

Mrtvé dítě mohlo teoreticky pocházet i z Polska nebo Německa

Policisté zjišťují také totožnost matky novorozence. Odhadují počátek jejího těhotenství na začátek léta 2016. Do kontaktu s ní by se mohli dostat zaměstnanci lékáren či zdravotníci.

Kriminalisté nevylučují, že tělo dopravil pachatel na místo nálezu z jiného regionu nebo ze sousedního Polska či Německa. „Veškeré informace, které s případem nálezu mrtvého novorozence mohou souviset, prosím sdělte policistům na kterékoliv služebně Policie ČR nebo kontaktujte známou tísňovou linku 158,“ doplnila Baláková.