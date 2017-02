Lepší rehabilitace pro děti s obrnou, do Brna by měla přibýt robotická ruka

Sedmiletý Jakub musí kvůli léčbě jezdit do jiného kraje, přestože je ze Zbýšova u Brna. Neustálé přesuny stojí jeho rodiče desetisíce korun, navíc často pobývá i týdny mimo domov. „Nějaké rehabilitace jsou i v Brně, ale ty lepší, které mu více pomáhají jsou spíš v okolí. Nejbližší jsou v Klimkovicích, což je hodina a půl cesty,“ popsal situaci maminka Jakuba Jana Sedláčková

Kdyby tak získal příležitost se léčit přímo v Brně, byla by to pro ně úleva. „Bylo by to časově výhodnější, nemuseli bychom se balit a na měsíc odjíždět z domu a Kubík by mohl dál chodit do školky a později i do školy,“ dodala Sedláčková.

Podobných rehabilitací se účastní i třiadvacetiletá Zdena. Příčina její léčby je ale jiná, před dvěma lety měla autonehodu - nabourala do stromu. Když se probudila z komatu, nikoho nepoznala a všechno se musela učit znovu. Pomáhá jí v tom právě i robotická ruka, kterou má nemocnice rok a půl. „Nastavíme přesně rozsahy, které chceme rozcvičit, jakou sílu chceme, a máme i zpětnou vazbu na počítači, kde vidíme, který prst se hýbe,“ popsal princip fungování přístroje primář Nemocnice Prostějov Petr Konečný.